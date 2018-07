Facebook

Am Donnerstag sind die Radrennfahrer in der Region zu bestaunen © APA

Für Radsportfans gibt es morgen einiges zu sehen. Die 70. Österreich-Radrundfahrt wird bis Samstag ausgetragen und radelt am Donnerstag durch die Region. Gestartet wurde am Samstag, dem 7. Juli, in Feldkirch im Dreiländereck Österreich, Schweiz und Liechtenstein.

