Am Donnerstag ereignete sich am Josefsberg im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet nahe Mariazell ein schwerer Motorradunfall.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann stürzte mehrere Meter über einen Abhang © Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, Sonnberger

Schon wieder ist es auf der B 20 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Am Donnerstag kam gegen 12.30 Uhr ein 25-jähriger Motorradlenker aus bisher ungeklärter Ursache am Josefsberg in einer Linkskurve von der Straße ab.