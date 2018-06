Von Johann Böhm bis Paula Wallisch: In Kapfenberg werden nun Zusatztafeln angebracht, um an die Widerstandskämpfer zu erinnern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fritz Kratzer mit Sabine Krenn vor einer Tafel © Kapfenberg

In Kapfenberg sind so viele Straßen, Plätze und Siedlungen nach Widerstandskämpfern benannt wie in kaum einer anderen Stadt in Österreich. Aus der Zusammenarbeit zwischen dem Kapfenberger Kulturzentrum und dem Gymnasium Kapfenberg entstand die Ausstellung "Die Namen des Widerstands", in der die Biografien aller Widerstandskämpfer, die in Kapfenberg namensgebend sind, präsentiert wurden. Teil der Ausstellung waren auch Tafeln, auf denen Kurzbiografien der Widerstandskämpfer zu lesen sind.