Vom 18. bis 24. Juni 2018 geht das Strandevent Beach an der Mur am Brucker Hauptplatz über die Bühne. Im Zuge der Erfolgsveranstaltung, an der mehr als 1.000 Sportlerinnen und Sportler teilnehmen, starten die Veranstaltervereine SC Bruck und UVC Bruck ein Crowdfunding-Projekt zur Förderung der Jugend.

Präsentierten das Programm von Beach an der Mur 2018: Peter Erlsbacher (SC Bruck), Harald Holzgruber (INTECO), Martina Lietz (Projektleiterin), Klaus Uhlir (UVC Bruck), Martin Breg (HC Bruck) und Sportreferent Christian Mayer © Bruck/Pashkovskaya

Die 13. Auflage von Beach an der Mur bringt jede Menge Spiel, Spaß und gute Laune auf den Koloman-Wallisch-Platz. Mehr als 1.000 Sportbegeisterte in über 200 Hobbyteams werden eine Woche lang in fünf verschiedenen Disziplinen ihr Bestes geben. Während an den Vormittagen die Schulen den Center Court belagern, gehen an den Nachmittagen die

Hobbybewerbe in Szene.