Der Trachtenverband lädt am Sonntag zum Bergfrühschoppen auf den Kluppeneggerhof © Steiermark Tourismus

Wenn man, so wie der Trachtenverband Mürztal, heuer ein Jubiläum feiert - nämlich den 70er -, ist es naheliegend, dies mit dem heurigen Rosegger-Gedenkjahr zu verbinden. „Geh ma Roseggern“ lautet das Motto, unter dem man mit dem Trachten-Landesverband am Sonntag einen Bergfrühschoppen auf dem Kluppeneggerhof am Alpl ausrichten wird. Der gemeinsame Abmarsch vom Parkplatz ist für 10 Uhr angesetzt, von 11 bis 15 Uhr steht der Tag dann ganz im Zeichen der Volkskultur. Durchgehend wird in dieser einzigartigen Naturkulisse ein Programm mit Volksmusik, Gesang, Tanz oder Schnalzen geboten, mitwirkende Gruppen sind unter anderem die „Rotofenmusi“, der „Mühlviertler Dreier“, die „Brodjaga Musi“ oder die „Mürztaler Goaßlschnalzer“.