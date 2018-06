Um 15 Uhr ging es am Dienstag im oberen Mürztal los, um 18 Uhr kam eine weitere Front aus Richtung Leoben in den Raum Bruck.

In Bruck schüttete es ab 18 Uhr heftig © (c) Pototschnig Franz

Schwere Regenfälle führten am Dienstagnachmittag in Altenberg an der Rax, Gemeinde Neuberg, zu Überflutungen in mehreren Bereichen. Im Ortszentrum kam es zu einer Verklausung und danach zu Überschwemmungen. Mit Hilfe von Baggern ortsansässiger Unternehmen konnte aber die Situation rasch entschärft und mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Eingesetzt waren drei Fahrzeuge mit 30 Feuerwehrkräften und zwei Bagger. Gegen 19 Uhr gingen weitere ergiebige Niederschläge im ganzen Bezirk Mürzzuschlag nieder.

