Das Pius-Institut der Kreuzschwestern in Bruck hat in sieben Jahren bereits 20 Klienten auf dem ersten Arbeitsmarkt untergebracht.

Die berufliche Inklusion ist den Verantwortlichen des Pius-Instituts ein großes Anliegen © Pius-Institut

Stress ist Ramona Graf gewöhnt. Seit mehr als sechs Jahren arbeitet die junge Frau bei McDonalds – 40 Stunden die Woche. Praktika hat sie unter anderem in Bruck im Café Kornmesser oder in der Konditorei Mandl absolviert, ebenso in der LKH-Kantine oder im Arkadenhof in Leoben. Auch für Jürgen Herbst ist Stress kein Fremdwort. Er arbeitet in einem Pflegeheim des Brucker Sozialhilfeverbands, und das ebenfalls seit 2012.

