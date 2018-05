Die Spitzen des Wirtschaftsbundes waren am Mittwoch auf Bezirkstour in Bruck. Die Betriebe laufen gut, brauchen aber mehr Personal.

Josef Herk, Firmenchef Robert Edler, Kurt Egger, Martina Romen-Kierner und Erwin Fuchs (v. l.) © Franz Pototschnig

Josef Herk ist nicht nur Präsident der Wirtschaftskammer, sondern auch Landesobmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes. In dieser Funktion tourte er am Mittwoch mit anderen Funktionären durch den Bezirk Bruck. Bei Reifen Edler in Bruck sagte Herk in einem Pressegespräch: „Ein Thema beschäftigt fast alle Klein- und Mittelbetriebe – sie suchen dringend Fachkräfte.“

