In der Ortsstelle des Roten Kreuzes findet am Samstag eine Typisierungsaktion statt, um dem zweijährigen Efe zu helfen.

Der kleine Efe sucht einen Spender © gebenfuerleben.at

"Geben für Leben" ist ein gemeinnütziger Verein in Vorarlberg mit der Mission, an Leukämie erkrankten Menschen die höchstmögliche Chance auf Überleben zu geben. Im Jahr 1998 gegründet, hat man bislang 52862 Typisierungen durchgeführt und 69 Spender gefunden. Auf einen Spender hofft auch der zweijährige Efe. Er leidet an Thalassämie major, das bedeutet, dass sein Körper kein Blut produziert. Aus diesem Grund benötigt er dringend eine Stammzellenspende.