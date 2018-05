Facebook

Das Brahms-Museum birgt einen wichtigen Aspekt der Musikgeschichte von Mürzzuschlag © Heike Dobrovolny

Tritt man von der Einkaufsstraße in Mürzzuschlag in den Innenhof des ehemaligen Hammerherrenhauses Wienerstraße 4, gelangt man in eine eigene Welt. Ein Innenhof mit Arkaden öffnet sich – eine Erinnerung der Stadt an ihre musikalische Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts hat hier der berühmte Johannes Brahms komponiert. Seit 1991 erinnert das Brahms-Museum daran.