Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Merl leitet seit 90 Jahren das Unternehmen © Martina Pachernegg

Allen Grund zum Feiern hat das Brucker Geschäft Elektro Merl in der Mittergasse. Zum 90-Jahr-Jubiläum der Firma wurde am Donnerstag in der Früh die Brucker Wirtschaftstreibenden zum Wirtschaftsfrühstück geladen. "1928, in der Zwischenkriegszeit, wurde das Geschäft eröffnet. Und es ist heute noch ein wichtiges Unternehmen für die Stadt", sagte Bürgermeister Peter Koch. 1928 haben Hans und Marianne Merl das Geschäft indre Mittergasse 24 gegründet. 1970 übernahmen sein Sohn Hannes und die Schwiegertochter Helene das Unternehmen und vergrößerten es Schritt für Schritt. Thomas Merl kam 1997 als nächste Generation in die Firma.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.