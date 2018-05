Facebook

Dominik Köck, Nasim Ahmadi und Lara Köck (v. l.) © Marco Mitterböck

Einen "Skandal um die Abschiebung von Lehrlingen" wittern die Grünen, weshalb sie am Montagvormittag zu einer Pressekonferenz in die Bäckerei Köck nach Bruck luden. Dort nahm neben der Landtagsabgeordneten Lara Köck auch Nasim Ahmadi Platz. Seit drei Jahren in Österreich, droht dem 22-jährigen in Mürzzuschlag wohnhaften Afghanen nun die Abschiebung. Weil der Asylantrag auch in zweiter Instanz negativ beschieden wurde, könnte Ahmadi theoretisch jeden Moment von der Polizei abgeholt werden.

