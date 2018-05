Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Elke Novak (rechts) hat ein wachsames Auge über die Speisen ihrer Schülerinnen © Martina Pachernegg

Mit geflochtenem Zopf und Kellnerschürze stehen vier Schülerinnen der HLW Krieglach in einem Raum mit vier gedeckten Tischen. Routiniert führen sie ihre Gäste an den Tisch und präsentieren ihnen die Speisekarten. Von ihrer Nervosität lassen sie sich dabei nichts anmerken. „Derzeit finden die Vorprüfungen der Reife- und Diplomprüfungen bei uns statt. 16 Kandidatinnen des vierten Jahrganges absolvieren diese Prüfung in den Bereichen Küchen- und Restaurantmanagement“, erklärt Direktorin Irene Maier.

