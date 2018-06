Facebook

Täglich rückten Rotes Kreuz, Feuerwehr & Co. aus © Rotes Kreuz

14. Juni: Beim Reifenwechsel schwer verletzt

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten forderte der Reifenwechsel an einer Kehrmaschine in einem Industriebetrieb. Mehr dazu.



13. Juni: Radfahrer von Zug überrollt

Als ein 36-jähriger Radfahrer am Dienstag auf einem Radweg die Geleise überquerte, übersah er einen Zug. Er wurde schwer verletzt. Mehr dazu.

12. Juni: 71-jähriger Kletterer tödlich verunglückt

Am Dienstag Mittag starb ein Kletterer im Klettersteig Spielmäuer. Er war allein unterwegs und dürfte einen medizinischen Notfall erlitten haben. Mehr dazu.

11. Juni: Schlange erschreckte Gärtner

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach am Montag aus. Mehr dazu.

11. Juni: Herzanfall im Auto - zum Glück kam das Rote Kreuz vorbei

Ein 77-Jähriger erlitt am Steuer seines Autos einen Herzstillstand und fuhr in ein Brückengeländer. In diesem Moment kam ein Rotkreuzwagen vorbei, dann ging alles sehr schnell. Mehr dazu.

11. Juni: Jugendliche überfielen einen Pensionisten

In der Nacht auf Montag wollten zwei Jugendliche einen 72-jährigen Mann berauben. Polizisten konnten die Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Mehr dazu.

11. Juni: Zwei Einsätze nach dem Starkregen

In Kapfenberg musste die Feuerwehr am Sonntag nach dem Gewitter zweimal ausrücken. Eine Straße und eine Unterführung waren überschwemmt. Mehr dazu.

10. Juni: Pferd scheute nach Blitz - Reiterin abgeworfen

Ein Pferd hat in Neuberg an der Mürz seine Reiterin abgeworfen. Offenbar scheute es, nachdem aus heiterem Himmel ein Blitz eingeschlagen war. Mehr dazu.

9. Juni: Wanderin von Stein getroffen

Mittels Taubergung musste eine verletzte Wanderin am Samstag aus dem Raxmassiv geholt werden. Sie war von einem Stein getroffen worden. Mehr dazu.

9. Juni: Wanderer während Unwetter aus Bärenschützklamm geborgen

Rund 45 Einsatzkräfte waren am Samstagnachmittag bei einem medizinischen Notfall in die Bärenschützklamm alarmiert worden. Mehr dazu.

8. Juni: Wieder schwere Unwetter im Mariazellerland

Die Feuerwehren im Mariazellerland waren auch am Donnerstag gefordert, die Regenmassen sorgten für viele Einsätze. Mehr dazu.

7. Juni: Fahrzeug landete im Straßengraben

Ein Fahrzeug kam von einer geschotterten Straße im Traibachgraben ab und landete im Straßengraben. Mehr dazu.

7. Juni: Starkregen und Hagel: Keller standen unter Wasser

Starkregen und Hagel forderten am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Mariazell, sie musste ab Mittag mehrfach ausrücken. Mehr dazu.

6. Juni: Fahrzeug brannte aus: Kleinkind gerettet

Ein Fahrzeug brannte auf der L 104 in der Breitenau vollkommen aus, nachdem es beim Bergabfahren in Brand geraten war. Die Insassen konnten sich selbst retten. Mehr dazu.

3. Juni: 77-jähriger Paragleiter stürzte ab - schwer verletzt



Der Mann rastete sich zunächst unverletzt in Gasthaus aus, wurde dann aber mit Verdacht auf innere Verletzungen in Spital geflogen. Mehr dazu.

1. Juni: Rollator-Fahrerin übersehen: Pkw fuhr 74-Jährige um

In der Stanz war eine 74 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator unterwegs, als sie von einem ausparkenden Auto erfasst wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen. Mehr dazu.

31. Mai: 18-Jährige krachte mit Auto in Hausmauer

Im Krankenhaus endete eine Ausfahrt für eine 18-jährige Kapfenbergerin, nachdem sie ihr Auto im Stadtgebiet in eine Hausmauer gelenkt hatte. Mehr dazu.

31. Mai: Kletterin von Stein getroffen und schwer verletzt

Mittels Tau musste eine 29-jährige Frau am Feiertag bei der Drachenhöhle in Mixnitz vom Team des Hubschraubers C12 geborgen werden. Ein Stein hatte sie getroffen, auch die Bergrettung und die Feuerwehr waren im Einsatz. Mehr dazu.

29. Mai: Nach Sturz im Bad mit Drehleiter geborgen

Ein Mann rutschte in seinem Bad aus und verletzte sich. Die Stadtfeuerwehr Bruck barg ihn mit der Drehleiter aus dem 7. Stock. Mehr dazu.

29. Mai: Zu viel geschlängelt: Schlange verfing sich in Netz

Zu beweglich zeigte sich eine Schlange am Dienstagvormittag in Kapfenberg: Sie verfing sich in einem Netz und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mehr dazu.

27. Mai: Traktor kippte im Wald um

Ein umgekippter Traktor musste am Sonntag von der Feuerwehr Kapfenberg geborgen werden. Mehr dazu.

25. Mai: Haus von Mure verwüstet: Feuerwehren kämpfen weiter gegen Rutschungen

Das Haus einer 87-Jährigen wird von den Wassermassen bedroht. Die Frau musste evakuiert werden, die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Mehr dazu.

23. Mai: Gestohlen: Ein Frisörsalon sucht seine Werbepuppe

Dem Frisörsalon "Hauptsache" ist seine Werbepuppe abhanden gekommen, nun hat das Geschäft die Suche aufgenommen. Auch die Polizei hilft mit. Mehr dazu.

22. Mai: Altarraum mit Graffitis besprüht

Bei Kalvarienbergkirche wurde das gesicherte Gittertor aufgebrochen. Mehr dazu.

21. Mai: Fahrt auf die S 35 endete im Straßengraben



Anstatt auf die S 35 aufzufahren, fuhr ein Mann mit seinem Pkw in den Straßengraben. Er musste aus dem Auto befreit werden. Mehr dazu.

21. Mai: Drei Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt

Drei Fahrzeuge bauten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Verkehrsunfall in Oberaich. Mehr dazu.

21. Mai: Polizisten retten Hund vor Hitzetod - und werden beschimpft

Polizisten befreiten einen Cocker Spaniel aus einem Auto, das in der prallen Sonne abgestellt worden war. Sein steirischer Besitzer beschimpfte die Polizisten und rief: "Heil Hitler!" Mehr dazu.

19. Mai: Gestohlene Baumaschinen: Zehntausende Euro Schaden



Unbekannte stahlen von einem Firmengelände mehrere Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Mehr dazu.

17. Mai: Mitarbeiter der Autobahnmeisterei stoppte Geisterfahrerin (78)

78-jährige Steirerin hatte sich auf dem Heimweg verfahren und kehrte vor Tunneleinfahrt um. Ein Arbeiter hielt sie nach kurzer Geisterfahrt an. Mehr dazu.

16. Mai: Porsche landete im Straßengraben

Ein Sportwagen landete im Straßengraben und versperrte sich daraufhin selbst, die Feuerwehr musste ausrücken. Mehr dazu.

15. Mai: Lkw schleudert Auto in den Straßengraben

Erneut hat sich auf der B 20 bei Thörl ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, ein Lkw schleuderte ein Auto in den Straßengraben. Mehr dazu.

14. Mai: Gaspedal verwechselt: 89-Jähriger kracht in Mauer

Ein 89-Jähriger verwechselte Brems- und Gaspedal und kollidierte in Kindberg zuerst mit einem anderen Pkw und krachte dann in eine Mauer. Die Beifahrerin wurde verletzt. Mehr dazu.

13. Mai: S 6: Fahrzeug brannte vollkommen aus



Auf der S 6 bei Krieglach brannte ein Fahrzeug vollkommen aus, die beiden Insassen konnten sich selbst befreien. Mehr dazu.

13. Mai: Motorradfahrer stürzte über sieben Meter hohe Böschung

41-Jähriger Wiener war in Neuberg an der Mürz von der B23 abgekommen. Er erlitt schwere Verletzungen. Hubschraubereinsatz. Mehr dazu.

11. Mai: Bauer stürzte mit Traktor über Abhang

Landwirt wollte bei Forstarbeiten mit seinem Traktor Äste über einen Abhang schieben. Wegen eines Defekts an der Kupplung stürzte der Bauer mitsamt des Fahrzeugs ab und verletzte sich schwer. Mehr dazu.

11. Mai: Fahrzeug krachte gegen Baum: Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde Freitagmittag eine Person verletzt, nachdem ein Auto in einen Baum gekracht war. Mehr dazu.

9. Mai: Metallwände fielen auf Oststeirer: schwere Kopfverletzungen

Beim Entladen seines Lkw fielen mehrere Metall-Trennwände auf den 57-Jährigen. Mehr dazu.

9. Mai: Fünf Burschen gestanden brutalen Überfall im Mürztal

Nachdem Ende April ein 16-Jähriger mit Waffen und Faustschlägen überfallen worden war, hat die Polizei nun fünf Tatverdächtige zwischen 16 und 23 Jahren ausgeforscht. Mehr dazu.