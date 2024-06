Am Dienstagvormittag kam es in Tragöß zu einem schweren Wanderunfall: Eine 61-Jährige war bei einer Wanderung um den Grünen See, im nassen und rutschigen Gelände gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zugezogen. Die alarmierte Bergrettung versorgte die Patientin bis zum Eintreffen der Notärztin und des ebenfalls alarmierten Notarzthubschraubers Christophorus 17.