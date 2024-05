Am Donnerstag, dem 16. Mai, um exakt 9.58 Uhr, ging ein Anruf bei der Stadtpolizei Kapfenberg ein: „Wir dürften eine Ladendiebin im Geschäft haben. Bitte kommt schnell, bevor sie weg ist!“ Der Anruf kam von einer Drogerie in einem Einkaufszentrum in Kapfenberg-Apfelmoar, eine Streife war schnell dort.