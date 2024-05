In den letzten Tagen sind in der Fölz in Thörl mehrere Hunde krank geworden. Alle betroffenen Hunde haben gemeinsam, dass sie mit ihren Herrln oder Frauerln in der Fölz unterwegs gewesen sind. „Unsere Amy war sehr krank und ist noch immer nicht gesund. Warum macht man sowas?“, fragt eine Frau auf Facebook. Und eine andere: „Einer von meinen Zweien war auch extrem krank. Er nimmt normal nichts, aber er könnte vielleicht an sowas geleckt haben.“