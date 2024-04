Ein musikalisches Wochenende liegt hinter der Marktgemeinde Aflenz. Gleich zum Start am Freitagabend luden die drei Musikerinnen des Ensembles Trialog in der Pfarrkirche Aflenz für ein musikalisches Zwiegespräch zu dritt. Magdalena Moser, die ihre Wurzeln in Aflenz hat und vielfach ausgezeichnete Organistin und Klarinettistin ist, kommunizierte auf hohem musikalischen Niveau mit Maria Beatrice Cantelli (Flöte) und Tonia Solle (Fagott).