Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf in Kindberg von Anrainern zu einem Einsatz in der Herzogbergsiedlung alarmiert. Ein Sattelschlepper hatte dort bei einer Privatperson eine Terrassentür zugestellt, war dann aber bei der Fahrt aus der Siedlung hinaus in einer engen Gasse stecken geblieben. „Das Fahrzeug hatte bei seiner Achse vermutlich einen Defekt und wäre daher nicht um die Kurve gekommen, ohne Schaden an Zäunen oder Hecken zu verursachen“, berichtet Feuerwehr-Kommandant Hannes Burböck.