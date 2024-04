Dem Smartphone sei dank – seitdem jede und jeder eine kleine Kamera in der Hosentasche hat, sind Schnappschüsse und Videos schnell gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Situationen, in denen das Mobiltelefon nicht ausreicht und eine technisch hochwertige Kamera und ein geschultes Auge für das Einfangen des Moments hermüssen. „Handyfotos sind heutzutage echt schon gut, ein wirklich professionell gemachtes Bild ist dann aber schon nochmal etwas anderes“, meint auch Elena Herz, die gerade eine Lehre zur Berufsfotografin in Kindberg absolviert.