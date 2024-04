Im Mürztal will man etwas gegen die vielen Suizide unternehmen

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wird statistisch alle drei Wochen ein Suizid verübt. Dennoch wird kaum darüber geredet. Ein Projekt will dieses Tabu-Thema an die Öffentlichkeit bringen, am 24. April gibt‘s dazu eine Diskussion.