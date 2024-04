Noch ist es vergleichsweise ruhig am Oberaicher Sportplatz. Das große Feld ist komplett leergefegt, von den Plätzen hinter der Tribüne vernimmt man das unverwechselbare Geschrei von Kindern, die gerade einem Fußball hinterherjagen. Bald wird das runde Leder aber hier wieder gegen einen eiförmigen Ball getauscht, wenn die Upper Styrian Rhinos in die American-Football-Saison starten. Bereits am heutigen Samstag findet das erste Spiel auswärts in Ried statt, am Sonntag der Folgewoche eröffnet man zu Hause gegen Schwaz.