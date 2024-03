Seit 1. März hat der Gewerkschaftsbund in der östlichen Obersteiermark – also in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben – einen neuen Regionalsekretär. Es ist kein ganz Unbekannter: Marcel Skerget ist seit 2022 SPÖ-Vizebürgermeister von Spital am Semmering und folgt in dieser ÖGB-Funktion auf den gebürtigen Ennstaler Florian Baumgartner, der seit 2017 ÖGB-Regionalsekretär war.