Rote Flammen züngeln in den sternenklaren Nachthimmel: Bilder wie dieses gehören bei vielen einfach zu Ostern dazu. Am Karsamstag werden wie jedes Jahr die Osterfeuer die Ortschaften des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag erleuchten. Damit das Osterfeuer ein festlicher Anlass bleibt und nicht in einem Einsatz für die Feuerwehr endet, gilt es allerdings einige Grundregeln zu beachten.