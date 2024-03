Bald ist es wieder so weit: nach der Rückkehr im Vorjahr und der zweiten Auflage im November, findet am 4. Mai das Honky-Tonk Festival zum dritten Mal in Bruck statt. „Wir wollen in diesem Jahr nochmal einen draufsetzen“, verspricht Veranstalter Wolfgang Koinig. Gelingen soll das erneut mit einem bunt gemischten Programm – mit Blues, Rock ‚n‘ Roll, modernen Chartstürmern und vielem mehr, sollte an insgesamt zehn Standorten für jeden Geschmack vorgesorgt sein.