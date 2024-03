Am 4. März wurde in den IT-Systemen der Verwaltung der Brucker Stadtwerke ein Sicherheitsvorfall festgestellt: Über eine Sicherheitslücke in einer Open-Source-Software, die im Unternehmen verwendet wurde, konnte ein Hacker einen Angriff auf das System starten und sich Zugriff auf einen Server verschaffen. Da sich ab dem Moment des externen Zugriffs Dateien zu verschlüsseln begannen, wurde man in der hauseigenen IT innerhalb weniger Minuten auf den Angriff aufmerksam und konnte entsprechend darauf reagieren.