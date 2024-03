Seit mehr als 30 Jahren sind die Schülerinnen und Schüler der Brucker Mittelschule sportlich sehr aktiv. Dies geschieht im Rahmen des Sport-Schwerpunktes, der in der damaligen Hauptschule eingeführt und in der späteren „Neuen Mittelschule“ konsequent weitergeführt wurde. Sportkoordinatorin Nicole Gottwald: „Unsere Sportklassen haben sieben Stunden Sport pro Woche, die sowohl der Gesundheitserhaltung als auch der Heranführung an den Leistungssport dienen.“