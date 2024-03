Am Mittwoch dieser Woche entscheidet der Gemeinderat der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz über den „Verkauf oder Nichtverkauf“ des ehemaligen Bahnhofsgebäudes. Seit 2009 ist das denkmalgeschützte Gebäude im Besitz der Gemeinde. Bis auf einen Kooperationsvertrag mit dem sogenannten „Neuberg College“, herrschte Stille um dieses historische Objekt. Aber mit einem Kaufangebot ist Bewegung in die Sache „Bahnhof Neuberg“ gekommen. Der mögliche Käufer möchte ein Kaffeehaus errichten.