Kurz vor 17 Uhr am Freitag war ein Pkw mit zwei Insassen in Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, unterwegs. Das Fahrzeug kam von Grünau und fuhr in Richtung Zellerain, dort wollte der Lenker auf die Vorrangstraße abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug dabei mit einem weiteren Pkw.