Die Kapfenbergerin Romana Kühberger war 18 Jahre lang Obfrau des Trachtenverbandes Mürztal und insgesamt 51 Jahre lang Funktionärin in unterschiedlichen Vereinen. In diesen Jahren hat sie Brauchtum nicht nur weitergegeben und selbst gelebt, sondern vor allem eines unternommen: Sie hat versucht, die Wertigkeit und die Wertschätzung von Brauchtum in den Köpfen der Menschen zu verankern. Nun hat sie Amt an Manfred Pink, Obmann der Trachtenverein D‘Walberger Langenwang übergeben.