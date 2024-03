Bereits vergangenen Sonntag, 17. März 2024, kam es bei einem Supermarkt in Bruck an der Mur in der Leobner Straße 19 zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Polizei in Bruck an der Mur sucht nun nach Hinweisen und Zeugen.

Im Aufruf heißt es, dass vergangenen Sonntag gegen 13.15 Uhr ein unbekannter Mann am Parkplatz des Supermarktes mehrere Schneestangen aus der Verankerung und riss und zerstörte. Anschließend schlug der Täter mit einer abgebrochenen Stange gegen eine Werbetafel, welche ebenfalls schwer beschädigt wurde.

Weitere Beschädigungen seit vergangenem Freitag

Der unbekannte Täter ging danach über die Geh- und Radwegunterführung in Richtung Grazer Straße. Der Mann steht außerdem im Verdacht, im Zeitraum zwischen 15. und 17. März 2024 weitere Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Aus diesem Grund sucht die Polizeiinspektion Bruck an der Mur nach Hinweisen zur Identität des Mannes bzw. nach Zeugen der Vorfälle. Sachdienliche Informationen können unter der Telefonnummer 059133/6200 gemeldet werden.



Hier der Standort des beschädigten Supermarktes: