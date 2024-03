Zur Hochburg des Tischtennis wird Bruck an der Mur vom 23. bis 24. März. An den beiden Tagen findetnämlich die Österreichischer Meisterschaften im Tischtennis in der Hannes-Bammer-Sporthalle statt. Wolfgang Heimrath, Präsident des Steirischen Tischtennisverbandes, und Klaus Weber, ESV-Bruck-Tischtennisobmann, ist es gelungen, das Event in die Kornmesserstadt zu holen.