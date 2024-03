Die Nachricht verbreitete sich im Mürztal in Windeseile: Am 12. März ist der langjährige Tierarzt in Kindberg und Kommunalpolitiker der Freiheitlichen verstorben. „Wir, seine freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, sind tief betroffen vom Ableben unseres Freundes“, heißt es in einer Aussendung der Freiheitlichen.