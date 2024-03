Dass die Stadt Bruck von der Mur durchflossen wird, ist allgemein bekannt. Innerhalb des Gemeindegebietes gibt es aber noch viele Zuflüsse, die letztlich alle in die Mur münden. Dazu gehören die 38 Wildbäche mit insgesamt 85 Kilometern Länge – und diese Bäche werden alljährlich im Frühjahr nach der Schneeschmelze inspiziert. Es geht dabei vor allem um Schäden an den Ufern, an Brücken, Schutzbauten sowie um die Gefahr für angrenzende Straßen, die oft durch die Erosion gefährdet sind.