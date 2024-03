Idyllisch liegt das Alpengasthaus „Bodenbauer“ am Fuße des Hochschwabs in Thörl. Derzeit ist das Haus aus 1888 wieder im Gespräch. Nachdem die Gastronomen-Familie Tatzl das altehrwürdige Gasthaus im Herbst übernommen hat, haben Brigitte und Andreas Tatzl jetzt eine schwierige Entscheidung getroffen. „Wir haben für unser Haupthaus, das ,Wirtshaus Ritschis‘ in Pernegg einen Pächter gesucht“, sagt Andreas Tatzl. In Manuel Haellmeister haben sie auch rasch einen gastronomisch erfahrenen Pächter gefunden.