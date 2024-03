Ein schwerer Verkehrsunfall in Wartberg sorgte am Wochenende für eine kurzzeitige Totalsperre der L118. Gegen 16 Uhr wollte ein Pkw in die Wartberger Primussiedlung einbiegen und wurde dabei von einem zweiten Auto überholt. Die Beiden kollidierten dadurch miteinander, wobei ein Pkw am Dach zu liegen kam.