Hoch her geht es in wenigen Tagen in Kapfenberg. Die diesjährige Ausgabe vom Kinder- und Jugendkulturfestival „Salto Culturale“ trägt nämlich den Titel „So ein (Affen)Zirkus!“. Vom 25. bis 27. März können Kinder an kostenlosen Workshops vom Verein „Fratz Graz“ teilnehmen. Am 28. März wird es als Abschluss der kreativen Osterferientage im Haus der Begegnung Schirmitzbühel eine Präsentation vor Publikum geben. „Das ist aber nicht irgendeine Abschlussveranstaltung. Nein. Wir bauen eine Arena auf. Rundherum wird das Publikum sitzen und den Künsten der Kinder zusehen“, erklärt Ernst Muhr, Geschäftsführer von „Fratz Graz“.