Touchdown, Super Bowl, Quarterback: Begriffe wie diese aus dem American Football sind auch in Österreich längst keine Fremdwörter mehr. Nach Jahren in der Nische gewinnt die US-Profisportart mehr und mehr an Popularität, sei es auf dem Fernsehbildschirm oder am Spielfeld. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag finden sich mit den Upper Styrian Rhinos in Oberaich und den Styrian Panthers in Mürzzuschlag sogar gleich zwei Vereine, die sich dem American Football widmen.