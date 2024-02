Neues Jahr, neue Räumlichkeiten: Am Mittwoch hat „Jugend am Werk“ seinen neuen Standort im Zentrum von Mürzzuschlag eröffnet. Unter anderem konnte man Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang begrüßen. Nach Beginn der Aus- und Umbauarbeiten vor mehr als einem Jahr und Investitionen von drei Millionen Euro, war die Freude über den Start in der Wiener Straße entsprechend groß.