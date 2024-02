Sechs Einsätze in fünf Tagen: in jüngster Vergangenheit wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck ordentlich auf Trab gehalten und etwa zu vier Wohnungsöffnungen gerufen. Um möglichst rasch helfen zu können, verschaffte man sich in einem Fall mittels Teleskopmastbühne Zugang über ein Fenster, auch eine Liftöffnung wurde bei einem Einsatz durchgeführt. „Drei Personen konnten wir dabei retten, eine war zum Zeitpunkt der Wohnungsöffnung leider bereits verstorben“, berichtet Kommandant Daniel Schmid. Nähere Umstände gibt man im konkreten Fall etwa auch aus Datenschutzgründen nicht weiter.