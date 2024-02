Turbulente Stunden erlebten Badegäste und Mitarbeiter am Samstag, dem 24. Februar, im Hallenbad Veitsch (St. Barbara im Mürztal). Gegen 10.50 Uhr am Vormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort alarmiert, weil in einem Lagerraum Chlorgas ausgetreten war. Der Badebetrieb wurde umgehend eingestellt, für die Dauer des Einsatzes wurden die Badegäste im angrenzenden Jufa-Hotel untergebracht.

Noch während der Anfahrt alarmierten die Feuerwehrleute die Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex-GmbH und Co als Atemschutz-Reservetrupp nach. Am Einsatzort erkundete ein Atemschutztrupp den Raum, in dem die Chlorgasflaschen gelagert sind. Parallel dazu wurde die Gefahrenzone abgesperrt. Da ein Austritt aus zwei Chlorgasflaschen festgestellt werden konnte, wurden die Flaschenventile der Chlorgasflaschen sofort abgedreht sowie eine Druckbelüftung durchgeführt.

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Chlorgehalt im Raum zunächst nicht unter den Normalwert gesunken, weshalb der Messstützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zur Nachkontrolle alarmiert wurde. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte im Einsatz. Weiters eingesetzt war das Rote Kreuz sowie die Polizeiinspektion Veitsch. Die Chlorgasanlage wird von der Behörde überprüft.