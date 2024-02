Mit Zahlen kennt sich Michaela Doppelhofer bestens aus. Ihr eigenes Rückenleiden hat die Buchhalterin dann vor einigen Jahren dazu bewogen, sich intensiv mit Gesundheit und Bewegung auseinander zu setzen. Nun, am Freitag, dem 23. Februar, ist es so weit und sie eröffnet um zehn Uhr ihr Studio, das „b3“ in Kindberg in der Hauptstraße 18, mit einem Tag der offenen Tür. „Der Name steht für ,body, brain und balance‘. Ich möchte einen Raum schaffen, um sich mit dem eigenen Körper bzw. den Problemen, die er hat, zu beschäftigen“, sagt sie.