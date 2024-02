Es gibt viele große und tolle Unternehmen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, übers ganze Bundesland gesehen ist aber auch das Land Steiermark selbst ein wichtiger Arbeitgeber. 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit dort beschäftigt, und selbst wenn viele davon in der Verwaltung im Grazer Zentralraum arbeiten, so gibt es doch auch in den Regionen spannende Jobs, die man nicht immer auf dem Schirm hat.