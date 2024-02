Bruck war am vergangenen Sonntag wohl die sicherste Stadt in der Obersteiermark: Gleich 239 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 24 Vereinen quer durch die Steiermark nahmen beim Stadtturnier teil, das zum 21. Mal in der Sporthalle über die Bühne ging. Auch die heimischen Judokas des Judo Club Bruck und SV Marein Lorenzen konnten Medaillen mit nach Hause nehmen.

Gold gab es etwa für Musil-Loidl Elias, Musil-Loidl Finn, Jannik Prettenhofer und Maximilian Krenn. Silber erkämpften sich Siegl Nico, Brunner Jana, Tobias Fasching und Leonie Peinhaupt. Bronze holten sich Steindl Emilia und Jonas Prettenhofer, der sich gleich in zwei Gewichtsklassen über Edelmetall freute.

„Wettkampferfahrung sammelten außerdem Lanzer Philipp, Lukas Florian, Lukas Tobias, Lucian Puhalovic, Leon Fanninger, Petsch Jonas und Steindl Lukas“, berichtet Lisa Krause vom Judo Club Bruck