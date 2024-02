Im sonst eher ruhigen Oberen Mürztal waren viele Männer, Frauen und natürlich Kinder auf den Beinen, um den Fasching gehörig ausklingen zu lassen. Da gab es Zwerge, Majestäten, ein weites Feld an zoologischen Besonderheiten – und sogar Skifahrer trafen sich beim Après-Ski in Neuberg. Was früher zum Februar gehörte, ist heute fast schon eine Faschingsverkleidung – so ändern sich die Zeiten.