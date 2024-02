Gegen Mittag kam es in der Bundesbetreuungsstelle für Asylwerber in Kindberg zu einem Brand. Eine 27-jährige Somalierin dürfte aufgrund ihres psychischen Zustandes in ihrem Zimmer Feuer gelegt haben. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Insgesamt wurden innerhalb kurzer Zeit mehr als 160 Personen ins Freie gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach Angaben der Polizei erlitten vier Mitarbeiter der Einrichtung vermutlich leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Roten Kreuz in verschiedene Abteilungen des LKH Hochsteiermark gebracht.

Die 27-jährige Frau, die den Brand gelegt hatte, blieb unverletzt, wurde aber zur weiteren Behandlung in ein Grazer Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten bereits am Nachmittag wieder in ihre Zimmer zurückkehren.