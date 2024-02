Viel Publikum sammelte sich am Faschingsdienstag gegen 10 Uhr auf dem Hauptplatz. Kein Wunder, schließlich hatten die Kinder aller Kindberger Schulen schon Aufstellung genommen. In herzigen Kostümen zogen sie am Publikum vorüber. Da gab es Dominosteine, bunte Haserl, Zwergerl und vieles andere. Die Kleinen waren teilweise recht aufgeregt und bestaunten mit großen Augen, was da vor sich ging – und sie selber mittendrin!