Thörl zeigte sich von seiner närrischen Seite

Am Samstag war es in Thörl ganz schön bunt. Beim Faschingsumzug entlang der B 20 herrschte Stimmung. Bürgermeister und Zirkusdirektor Günter Wagner, mit seinem Zirkus Rotcalli, die Wutbauern, „Disney on Tour“ und die „Grabenballerinas“ sorgten für schmerzende Lachmuskeln.