„Dass es ein Lkw-Fahrer in dieser schmalen Straße versucht, kommt immer wieder vor. Aber in der Form... das war schon enorm“, meint Franz Kirl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Der Oberbrandmeister der FF Oberaich in Bruck an der Mur spricht über eine spektakuläre Bergung am Freitag, die letztlich knapp vier Stunden lang dauern sollte – und die Kameraden der FF genauso beanspruchte wie Polizeibeamte und Mitarbeiter des Abschleppunternehmens Koman. Galt es doch, einen Lkw, der noch dazu mit einem defekten Reisebus beladen war, aus einer verzwickten Lage zu befreien.