In der Kapfenberger Innenstadt wird momentan fleißig gebaut. Die Arbeiten am neuen Standort der Pflege-FH in der Wiener Straße befinden sich aktuell in der Anfangsphase, im Jahr 2025 sollen die ersten 72 Studierenden hier in ihre Ausbildung starten. Wesentlich früher dürfte eine andere Baustelle abgeschlossen werden. Gar nicht allzu weit entfernt werden derzeit nämlich in der Franz-Eibel-Straße die Glashäuser auf den Schlemmergründen abgerissen.